وكيل الأزهر ينتقد مراقبا بـ"جلباب" في معهد الصف: سوء تنظيم

أجرى الشيخ صالح عباس، وكيل الازهر الشريف، جولة تفقدية للجان معهد الصف بمحافظة الجيزة، اليوم، لمتابعة امتحان طلاب القسم العلمي لمادة الديناميكا "نظام حديث" الميكانيكا "نظام قديم".

وحسب مصادر، أعرب وكيل الأزهر عن استيائه لرئيس اللجنة لما لاحظه من سوء التنظيم وعدم تواجد العمال في أماكنهم، وسوء وضع دورات المياه، وعدم جاهزية غرفة العزل.

وأوضحت المصادر أنّ الوكيل انتقد وجود أحد المراقبين بجلباب، وطالبه بضرورة الالتزام بالزي الأزهري كاملا أو ارتداء القميص والبنطال، وعدم التواجد في اللجنة بجلباب بهذا الشكل.

ويؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، بعد قليل، امتحان مادة الديناميكا (نظام حديث)، والميكانيكا (نظام قديم)، في ثالث يوم لماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتبلغ أعداد المتقدمين، لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وخصص الأزهر الشريف، الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين، عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.