موقع بلغاري يفضح أدروغان: 3 طائرات تركية محملة بالسلاح والمرتزقة هبطت في طرابلس

ذكر الموقع البلغاري "بلغارين مليتاري" أنّ 3 طائرات (لوكهيد سي 130) تابعة للسلاح الجوي التركي، نقلت أسلحة ومرتزقة سوريين من إسطنبول إلى مصراتة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبي.

وكان الموقع ذكر الإثنين الماضي أنّه سيتم قريبًا إرسال 1800 من المرتزقة، الذين تجهزهم تركيا لحكومة الوفاق الوطني، في تجاهل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية أنّ 3 طائرات نقل عسكرية شوهدت خلال رحلة العودة من مصراتة إلى إسطنبول، كانت تحمل أسلحة مهربة جرى تفريغها في مصراتة.

وتواصل أنقرة تجاهل مبادرات حفظ السلام التي يبذلها المجتمع الدولي، إضافة إلى كسر الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، وإضافة إلى الأسلحة، تجلب تركيا المتطرفين السوريين من محافظة إدلب لدعم حكومة الوفاق الليبية، وتجندهم للأعمال العدائية إلى جانب الإرهابيين.

يذكر أنّه في 1 يونيو نقلت تركيا الدبابات إلى ليبيا، وزعمت عدة مصادر أنّه في ضاحية العاصمة الليبية طرابلس، ترهونة، شوهدت دبابات M-60A، وكان من الواضح أنّه جرى تسليمها من تركيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني. وفي 12 يونيو كانت 3 طائرات شحن تركية تتجه نحو المنطقة الغربية من ليبيا عندما رصدها الجيش الوطني الليبي.