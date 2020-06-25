"النواب" يوضح الإجراءات الخاصة بعودة المساجد: نعول على وعي المواطنين

قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن جميع المصريين كانوا في شغف وانتظار لقرار عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يحقق الروحانيات لديهم، وخاصةً قرار فتح المساجد والعودة مرة أخرى إلى دور العبادة.

وأضاف "الجندي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن وزارة الأوقاف اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية لاستقبال المصليين في المساجد بعد قرار فتحها عقب فترة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأكد أنه سيتم فتح بعض المساجد وسيكون هناك استثناء بسيط في بعضها ولن يتم فتحها، لافتًا إلى أنه يأمل في القريب العاجل فتحها جميعها، طالبا من المواطنين عندما تفتح تلك المساجد المحافظة على نفسهم وأن يكون لكل فرد سجادته الخاصة والوضوء في بيته، بالإضافة إلى تركه المسافات بين المصلي وبين المصليين الآخرين.

وأشار إلى أن صفوف المصلين ستكون أكثر من صف أو اثنين في فروض الصلاة العادية، حيث أن المساجد جميعها واسعة، لافتا إلى أن من سيشرف على تلك الإجراءات هي وزارة الأوقاف، فضلا على أن هناك تعويل على وعي المواطن المصري، ومدى التزامه بالإجراءات.