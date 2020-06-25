"شعراوي" و"الهجان" يتفقدان طرق مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد

أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بجهود محافظة القليوبية، وحي شرق شبرا الخيمة خلال الفترة السابقة في تنفيذ الإزالات للمخالفات والتعامل مع القمامة، ووجه الوزير بضرورة طلاء ورفع كفاءة المباني على المحاور الرئيسية المؤدية لمجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد وسرعة نهو أعمال اللاند سكيب ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمجمع.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أعمال التطوير الجارية للمحاور والطرق المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد على هامش زيارة المحافظ لمدينه شبرا الخيمة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

وعرض المحافظ على الوزير الجهود التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إزالة عدد من الإشغالات بالمنطقة من بينها ٨ جراجات بطول الطريق وعدد من الأكشاك والورش وملعب عشوائي لكرة القدم.

وأشار الهجان إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين حملات الإزالات المشار إليها، كما تم رفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء بمنطقة التطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الخلفي لمجمع شركات البترول عبر تنفيذ حملة نظافة عامة للطريق وتشجيره وصيانة ودهان الأرصفة.

وأضاف المحافظ أنه تم دفن عدد من كابلات الكهرباء والاتصالات حتى لا تتعارض مع أعمال التطوير الجارية، بالإضافة لصيانة جميع أعمدة الإنارة بالمنطقة وتعديل خطوط المياه والغاز.

وأوضح الهجان أنه تم توقيع برتوكول بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لتنفيذ باقي أعمال التطوير بمحيط المنطقة البترولية وعمل حرم آمن لشركات البترول بتكلف 90 مليون جنيه، تتضمن تطوير المدخل الرئيسي لمدينة الخصوص ومطالع ومنازل الطريق الدائري الرابطة علي المشروع بالإضافة إلى تطوير طريق ترعة الزنانيري وربطه مع طريق ترعة التوفيقية، وإنشاء كورنيش بعرض ٥ أمتار وتغيير منظومة الإنارة الرئيسية بالمنطقة بالإضافة لبعض الأعمال الإنشائية الأخرى.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية أعمال التطوير الجارية في شارع مسطرد القديم المؤدي لمجمع شركات البترول، حيث يجرى بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية لمحور شبرا بنها الحر، ووجه شعراوي باستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتي القليوبية والقاهرة للانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.