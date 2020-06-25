ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات وتزوير المحررات الرسمية

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والعملات الوطنية المقلدة وترويجها بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" لراغبي التعامل بها، مقابل مبالغ مالية مختلفة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أنّ وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، شخصين (فني طباعة "له معلومات جنائية"، عاطل – مقيمين بالقليوبية والقاهرة).

وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية، وعثر بحوزتهما على المضبوطات، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي.