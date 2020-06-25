غياب 14 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن 724 طالبًا وطالبة بالثانوية لعامة حضروا امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، بنسبة حضور بلغت 98,1%.

وأوضح أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان بالمحافظة 738 طالبًا وطالبة، تغيب منهم اليوم 14 بنسبة 1,9 %.

وأضاف وكيل الوزارة، أن امتحانات اليوم مرت بسلام، ولم تسجل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي شكاوى سواء من الطلاب أو المراقبين، أو رصد أي حالات إعياء بينهم.

وفي السياق ذاته، قام أحمد غيث مدير عام إدارة الطور التعليمية، اليوم الخميس، بمتابعة الإجراءات الوقائية المتبعة بمحيط وداخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي الزهور الثانوية بنات، والمروة المتميزة للغات.

وأشاد مدير عام إدارة الطور، بالتزام الطلاب بكافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، والتنسيق بين جميع الجهات المختلفة لتأمين الامتحانات، ووقاية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.