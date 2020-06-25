وكيل "أوقاف بالغربية" يترأس اجتماعا لبحث آليات تطبيق قرار عودة المساجد

شهد ديوان مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية اليوم عقد اجتماع موسع برئاسة الشيخ السيد عبد المجيد بحضور الشيخ محمد عبدالغنى صوله مدير الدعوة ورؤساء الأقسام مع مديري الإدارات الفرعية لمباحثة آليات تطبيق قرارات وزير الأوقاف بشأن فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس فى إطار الضوابط التى حددتها الوزارة يوم السبت القادم.

كما حددت ضوابط نصت علي عدم فتح دورات المياة الخاصة بالمساجد وغلقها غلقا تام وعدم فتح دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنازة أو عقود القران داخل المسجد و فتح الأضرحة والمقامات نهائياً وكذلك الابواب المؤدية لها واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وتضمنت الضوابط عدم إقامة اى دروس أو محاضرات أو ندوات أو أى أنشطة داخل المسجد سوى أداء الصلوات فقط وتواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد لأى أحد من غير العاملين بالأوقاف وعدم فتح مصليات السيدات.

وأشار وكيل الأوقاف إلي أهمية فتح المسجد قبل الاذان بعشر دقائق فقط وإقامة الصلاة عبر الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق بحيث تكون المدة التى يفتح فيها المسجد لأداء الصلاة لا تتجاوز النصف ساعة على الأكثر.

وتابع أهمية الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا والمصليات وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد بالمنطقة نهائياً يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من السيد صاحب الفضيلة مدير المديرية. وتحت اشراف المديرية بالضوابط المذكورة مع الالتزام بما يأتي ضرورة ارتداء الكمامة وإتيان كل مصلى بسجادة الصلاة الخاصة به.

كما شدد على وضع علامة التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر للمساجد ومتعلقاتها فيما يكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام أو تحت إشراف احد خطباء المكافأة وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف مدير إدارة وعامل أو مفتش وعامل أو إمام وعامل أو خطيب مكافأة وعامل أو مقيم شعائر وعامل أو رئيس قسم وعامل ليكونوا مسئولين عن تنفيذ كافة الإجراءات وفى حالة مخالفة هذه التعليمات يتم غلق المسجد فوراً حتى زوال أزمة كورونا، كما أنه فى حالة ترك المفتاح مع أى احد من غير المنتسبين للأوقاف سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب فى ذلك.

كما وجه وكيل الأوقاف كلمة إلى رواد المساجد طالبهم فيها بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات للحفاظ على أنفسهم وغيرهم حتى تمر هذه الأزمة وأكد أن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى وأنه سيتخطى هذه الأزمة بتكاتفه والتفافه حول قيادته الحكيمة وقد ختم كلمته متوجهاً إلى الله أن يرفع هذا البلاء عن البلاد وأهلها وان يحفظها وشعبها وقيادتها من كل شر.