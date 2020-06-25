محافظ جنوب سيناء يناقش خطة التسويق الحكومي بالمحافظة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، نور سراج مديرة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة جنوب سيناء، لمناقشة استراتيجية التسويق الحكومي للمحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير نائبة المحافظ.

وجرى خلال اللقاء توضيح الرؤية التنموية والمجهودات المبذولة، لتطوير المحافظة، والتعريف بسبل السياحة المتعددة بالمحافظة، والتي منها الترفيهية، والعلاجية، والرياضية، والجوانب التي لا يعرفها بعض المصريين والسائحين.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن استراتيجية التسويق الحكومي، تتضمن استحداث عناصر جذب سياحية عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى تطبيق عبر الهاتف المحمول، لعرض جميع الخدمات والفنادق والمطاعم والمزارات السياحية المتوفرة بالمحافظة، لتسهيل حجز واختيار البرنامج المناسب لكل سائح حسب إمكانياته واهتمامته.

وأثنى المحافظ على الخطة، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها، بالتنسيق مع المهندسة إيناس سمير نائبة المحافظ للبدء في تنفيذها.