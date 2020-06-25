طقس الجمعة.. مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الجمعة مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة على مناطق من شمال الصعيد.

ويكون الطقس ليلًا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فسيكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصعرى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 32 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 33 22

دمنهور 29 21

بلطيم 28 22

مطروح 26 19

السلوم 28 18

سيوة 33 19

بورسعيد 29 22

دمياط 28 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 22

العريش 29 20

رفح 28 21

رأس سدر 35 23

نخل 35 16

نويبع 37 24

طابا 34 20

كاترين 32 19

الطور 32 23

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 27

قنا 38 27

الأقصر 39 26

أسوان 40 27