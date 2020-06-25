وكيل الأزهر: حالة غش إلكترونية وأخرى ورقية بامتحان قرآن الثانوية اليوم

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن المشيخة لم ترصد اليوم خلال أداء طلاب القسم العلمي لامتحان القرآن، إلا حالة واحدة للغش الإلكتروني وأخرى للغش الورقي، وأنه جرى رصد 11 حالة شطب على أوراق الإجابة، وأن هناك 4 حالات إلغاء ندب للملاحظين، أحدها لملاحظ يعاني من حساسية و3 لعدم الالتزام.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي الكتروني له قبل قليل، أن تصحيح العينات بدأ بمادة الفقه على المذاهب الأربعة، وسيعلن قطاع المعاهد الأحد نتائج العينات، ومن يوم السبت سيبدأ التصحيح العام ثم يليها بقية المواد.

وتابع، أطمئن الجميع أننا نتابع التصحيح بكل دقة ونعمل على منح الطالب حقه كاملا، وأن الإمام الأكبر يتواصل ليطمأن يويما على الامتحانات، مقدما الشكر لوزاتي الداخلية والصحة على الالتزام الكامل والجهد الضخم الذي يبذلوه للحفاظ على سلامة أبنائنا وسلامتهم، مؤكدا أن بهذه الروح الطيبة نستبشر أن الاختبارات ستمر بخير وستكون مبشرة للجميع.