خطة "أوقاف الإسماعيلية" لإعادة الشعائر والصلوات الخمس بالمساجد

قال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية استعدت لإعادة الشعائر الدينية والصلوات فى المساجد بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بداية من يوم السبت القادم.

وتم تنظيم حملة نظافة مكبرة بالمساجد لتعقيم ورش السجاد بالكلور والمواد المطهرة، وتطهير دورات المياه وأماكن الوضوء، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الشيخ مجدى بدران أنه تم التشديد على العاملين بالمساجد بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية قبل وبعد الصلوات وخاصة دورات المياه وأماكن الوضوء حرصًا على سلامة المصلين ورواد المساجد، لافتًا إلى تعليق جميع الفعاليات والأنشطة والاحتفالات في المساجد أو دور المناسبات حرصاً على الأخذ بأسباب الوقاية وحفاظاً على المصلين، وعلى جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة، مع اتباع تعليمات المديرية بكل ما هو جديد، وأن درس القافلة ودرس الراحة معطل بالمساجد ويجب على جميع الأئمة الحضور كلاً في مسجده، ومن لم يتواجد فى مسجده يعتبر متخلفاً عن درس القافلة ودرس الراحة، ويتم إحالته للتحقيق والشئون القانونية.

وأشار بدران إلى أنه سيتم فتح 10 مساجد بالإسماعيلية كمرحلة أولى، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وهم: مسجد بدر، وحي السلام، وعمر بن الخطاب، والدوحة بالشهداء، والخباز، وأبوبكر الصديق، والمسجد الإسماعيلى بميدان المطافئ، والرحمة، والزهراء، وأبو المجد بالشارع التجارى بالشيخ زايد، وأن يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف، ليكونوا مسؤولين عن الالتزام بجميع الإجراءات، والالتزام بجميع الضوابط وهي عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا، كذلك عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية، ويفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلقه بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات، ويلتزم المصلون بارتداء الكمامات واصطحاب سجادة صلاة شخصية مع وضع علامات التباعد والالتزام بها وعدم المصافحة أو المعانقة، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا، وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.