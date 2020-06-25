 تجارية الإسماعيلية: بدء إجراء الأشعة للتجار وأسرهم بتخفيضات.. السبت المقبل

أعلن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية عن التعاقد مع مركز أشعة خاص ورنين المغناطيسي لمنتسبي الغرفة وأسرهم بتخفيضات تصل إلى 20 % على جميع الأشعات التشخيصية تشمل خدمة الأشعة العادية الديجيتال وبالصبغات المختلفة على جميع أجزاء الجسم وخدمة الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد وخدمة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع على جميع أجزاء الجسم وجميع الشرايين وأوردة الجسم والشرايين التاجيه والرنين المغناطيسي المفتوح وعلى الأشعة العادية والسونار، وخصم 10% على الأشعة المقطعية والرنين وذلك على قيمه الفحص دون المستلزمات، وتشمل أيضا جميع فحوصات الأشعة الخاصة بفحوصات متابعة فيروس كرونا للتجار بالإسماعيلية وأسرهم.

وأكد رئيس الغرفة أن التعاقد مع مركز الأشعة من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها غرفة الإسماعيلية لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم وبشكل خاص أثناء الأزمات.

وأضاف عثمان أن المطلوب للحصول على تخفيض الغرفة مع المركز صورة السجل التجاري، وصورة البطاقة وتبدأ من يوم السبت الموافق 27 يونيه ولمدة عام.

حضر توقيع الاتفاق، إبراهيم خميره ـ نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله خضير أمين الصندوق وإيهاب زهدي أمين الصندوق المساعد والسيد الكرسي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشُعب ومن مركز الماسة للأشعة المحاسب ابراهيم على محمد مدير المركز.