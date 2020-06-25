ضبط شباب أشعلوا النيران في طفل بالمحلة بسبب خلافات الجيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط مجموعة من الشباب أشعلوا النيران في طفل صغير باستخدام مواد حارقة بسبب خلافات الجيرة بقرية الحوامدية بمركز المحلة الكبرى.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور قسم مركز المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من أهالى قرية الحوامدية الجديدة ، بإصابة الطفل "أدهم.ط.س " يبلغ من العمر 6 سنوات نتيجة قيام ثلاث شباب فى العشرينات من العمر مقيمين بقرية محلة زياد بمركز سمنود بألقاء مولتوف وبنزين عليه وأشعال النيران فيه بقصد الأنتقام من والده ويعمل سائق توكتوك، وفروا هاربين.

كما باشر الرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى والقوة المرافقة له إلى موقع الحادث وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة مع والد الطفل فى أحد الأفراح وبناءا عليه قاموا بإلقاء البنزين والمولوتوف على نجله أثناء لهوه أمام المنزل، وارتكبوا الواقعة للانتقام منه.

كما تم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام ، وتبين من خلال الكشف الظاهرة إصابته بحروق فى القدمين من الدرجة الثالثة وتم تحويله إلى مستشفى زفتى لتلقى العلاج اللازم.

وافادت التحريات تبين صحة الواقعة ، وبتقنين الأجراءات تم ضبط أثنين من المتهمين وجار البحث عن المتهم الثالث ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم .وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.