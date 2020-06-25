بالصور.. القصة الكاملة لتحويل ترعة المريوطية من مقلب قمامة إلى ممشى لأهل الجيزة

مجهود ضخم بسواعد الرجال بمحافظة الأجهزة والوزارات المعنية لتتحول منطقة ترعة المريوطية من مرتع للقمامة والأوبئة والأمراض إلى ممشى رائع لسكان هذه المناطق.

عشرات الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لمنطقة محور المريوطية قبل وبعد يظهر فيها الإنجاز الكبير الذي حدث والذي حوَّل منطقة مهمة في قلب الجيزة من أقصى درجات القبح إلى قمة الجمال.

الإعلامية بسمة وهبة وصفت صورة ترعة المريوطية قبل وبعد التطوير بأنها صورة بألف كلمة، معربة عن تقديرها لمحافظ الجيزة اللوء أحمد راشد، وأنه يستحق دبوس الشرف بسبب جهود تطوير هذه المنطقة.

"وهبة" تساءلت خلال تقديم حلقة الخميس من برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" قائلة: "هو إحنا ليه كإعلام مبنركزش على المواقف دي اللي تستحق المدح فعلا ونمدحها"، مشددة على ضرورة توجيه الشكر وإهداء دبوس الشرف لمحافظ الجيزة.

واعتبرت وهبة أن ما حدث نقلة نوعية في محور مهم يقع في طريق المتحف المصري الكبير والأهرام وغيرها وأن هذا المشهد سيمر عليه آلاف السياح من حول العالم علاوة على مرور المصريين عليه، مضيفة: "شكرًا لمحافظ الجيزة وشكرا لكل مسؤول بيتعب عشان يجمل صورة مصر".

أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية والتي تنفذها المحافظة لتحويل مسار الترعة من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضاري إلى كورنيش سياحي جمالي يليق بالمكانة المهمة للمنطقة، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة، وذلك تماشياً مع أعمال التطوير التي تشهدها الجيزة بدأت منذ قرابة شهرين.

وبحسب البيان الذي أصدرته محافظة الجيزة ونشرته جريدة "الوطن" وقتها فإن التكلفه الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى الـ200 مليون جنيه.

وشملت أعمال التطوير والتجميل "تدبيش" جسر الترعة بطول 2.8 كم بدءا من نهاية التغطية حتى الطريق الدائري والتي سيلمس المواطنين والمترددين على المنطقة تغييرًا كاملًا في المظهر الجمالي لمسار الترعة، مع مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى بحسب تصريحات سابقة لمحافظ الجيزة أحمد راشد.

المهندس علاء الدين محمد المهندس الاستشاري بمشروع تطوير المريوطية بالجيزة، إنّ أعمال التطوير تتكون من 3 مشروعات، وهي تغطية جزء من ترعة المريوطية بطول 200 متر.

وأضاف محمد، خلال تصريحات تليفزيونية له، أنّ المشروع الثاني يتضمن إعادة تأهيل 2 كيلو و800 متر من ترعة المريوطية، والمشروع الثالث يتضمن إنشاء موقف سرفيس أعلى المنطقة التي تم تغطيتها بسعة 400 سيارة سرفيس بدلا من وقوفها تحت الكوبري، ما يقلل الكثافة المرورية في شارع المريوطية.

وأشار المهندس الاستشاري بالمشروع، إلى أنّ المشروع يشمل إنشاء ممشى حضاري بالمنطقة بطول 2 كيلو على جانبي الترعة، ووضع سور حول الترعة وإضاءتها بشكل حضاري، لافتًا إلى أنّ المشروع سينتهي بالكامل في 30 يوليو.