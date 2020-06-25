إصابة مدير مستشفى حميات أشمون بالمنوفية بفيروس كورونا

أصيب الدكتور محمد سلامة مدير مستشفي حميات أشمون بمحافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، حيث جرى عزله منزليا لتطبيق إجراءات العمل المنزلي التابعة لوزارة الصحة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية مع المخالطين.

وأكد مصدر طبي بمستشفي حميات أشمون، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مدير مستشفي حميات أشمون ظهرت عليه بعض الأعراض، وتم تشخصيه أولا بالأشعة المقطعية وبعد زيادة الأعراض تم إجراء مسحة وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن إصابة مدير مستشفي حميات أشمون، تأتي بعد 24 ساعة من إعلان إصابة الدكتور جمال رشاد مدير مستشفي حميات زاوية الناعورة بمركز الشهداء، وإصابة نائب مدير مستشفى حميات منوف.