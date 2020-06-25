الطلاب اجتازوا "الإنجليزي" وسط إجراءات مشددة

أدى، صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الأول فى مادة «اللغة الأجنبية الأولى» بإجمالى 619 ألفاً و221 طالباً وطالبة، داخل 56 ألفاً و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، منهم 77 ألفاً و503 طلاب وطالبات لـ«الإنجليزية»، و22 ألفاً و223 لـ«الفرنسية»، و19 ألفاً و495 لـ«الألمانية».

وشهدت مقرات اللجان الامتحانية، حالة من تنظيم دخول الطلاب إلى فناء المدرسة قبل الساعة 9 صباحاً، بجانب توافر بوابات التعقيم وأدوات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا، وأنشأ أفراد الشرطة حواجز فى محيط المدارس لمنع تزاحم الأهالى على أبواب اللجان.

طلاب "STEM" يؤدون اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة العربية" ومقاييس المفاهيم.. و"المكفوفين" اللغة الأجنبية الأولى

كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة العربية»، ومقاييس المفاهيم «اللغة العربية»، بإجمالى 709 طلاب فى عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة «مكفوفين» امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالى 227 طالباً.

ضبط 3 طلاب بـ3 محافظات نشروا أجزاء من الامتحان على "مواقع التواصل"

ورصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أثناء أداء الامتحان، تصوير بعض طلاب الثانوية العامة بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل، حيث تم ضبط الطلاب «ى. م. أ» بإدارة العبور بالقليوبية، و«ع. ف. ع» من إدارة الدلنجات بالبحيرة، و«م. س. س» بإدارة بنى سويف، وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الطلاب.

رصد 16 حالة "غش" بـ"المحمول"

كما رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى «16» حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم تحديد الطلاب المسئولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما رصدت غرفة العمليات بعض الحالات الصحية المختلفة لـ14 طالباً و3 مراقبين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقاً لتقرير المسئول الصحى باللجنة، والإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق فى دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وفى محافظة الجيزة، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب فى مناخ ملائم دون أى معوقات، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أولياء الأمور بعدم الوجود بمحيط اللجان ما يؤثر بالسلب على مجهودات الدولة وعملية تنظيم دخول وخروج الطلبة.

واستدعى محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، للوجود فى تمام الساعة السابعة صباحاً، بمحيط ومقر لجان الثانوية العامة، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، وتوافر كل مستلزمات الوقاية وتأمين الطلاب، ومنع التزاحم والتكدس أمام اللجان. وتباينت ردود فعل الطلاب حول طبيعة الأسئلة، إذ أكد بعضهم أنها فى مستوى الطالب المتوسط فيما رأى آخرون أنها فى مستوى «المتفوق».

وشهدت بعض اللجان توافداً قليلاً لعدد من أولياء الأمور فيما اختفى الزحام أمام لجان أخرى، ففى منطقة شبرا بالقاهرة، توافد القليل أمام أبواب مدرسة ناصر الثانوية للبنات بشبرا، لاستقبال الطالبات أثناء خروجهن من لجنة الامتحان، بينما غابوا أمام مدرستى شبرا الحديثة الإعدادية وروض الفرج الثانوية العسكرية بنين.

وقال إبراهيم أحمد، طالب بالمرحلة الثانوية علمى علوم، عقب تأديته للامتحان فى مدرسة روض الفرج الثانوية، إن «تطبيق الإجراءات الاحترازية أصبح أكثر نظاماً عن اليوم الأول من الامتحانات، حيث لم تعطل بوابات التعقيم خلال دخولهم هذه المرة، وتم تنظيم خروج الطلاب بحيث خرج كل دور على حدة، وليس كل فصل، مع الالتزام بـ14 مقعداً فى الفصل الواحد»، موضحاً أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وفى منطقة وسط البلد، وتحديداً أمام مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بمنطقة قصر العينى بمحافظة القاهرة، لوحظ غياب أولياء الأمور أمام اللجان فى الساعات الأولى من بدء الامتحان، جاء ذلك امتثالاً لقرار وزارة الصحة المتعلق بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، وكانت قوات الأمن قد وجدت بكثافة لمنع التجمعات وتنظيم حركة المرور والعمل على تيسيرها، كما حددت مدخلاً واحداً للطلاب للمرور منه مع الالتزام الكامل بتعقيم جميع الطلاب.

وقال طالب بمدرسة الإبراهيمية الثانوية بنين إن الامتحان جاء بشكل غير متوقع، حيث اشتمل على العديد من الأسئلة الصعبة، على حد وصفه، : «كان ٤٨ سؤالاً، معظمها صعب». فيما اختلف معه فى الرأى محمد حامد، الذى أكد سهولة الامتحان وأنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

فيما أبدى طلاب الثانوية العامة التابعة لإدارة الوايلى التعليمية بالقاهرة، استياءهم من صعوبة بعض النقاط بامتحان اللغة الإنجليزية، حيث قال أحمد تامر، أحد الطلاب، إن أسئلة الامتحان جاءت فيها الكثير من الصعوبات وخاصة أسئلة الاختيار، والقطعة، والقصة، مضيفاً: «بصراحة الامتحان ماكانش حلو خالص، والوزارة ماراعتش إننا فى ظروف استثنائية، وكلنا مش مبسوطين من الامتحان مش أنا لوحدى»، وتتفق معه ندى محمود، طالبة بالشعبة الأدبية، موضحة أن الامتحان كان يحتاج مزيداً من الوقت، وأنه بالرغم من الظروف التى تعيش فيها تلك الدفعة من طلاب الثانوية العامة، إلا أن أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لم تكن بالسهلة، متابعة: «كانت أكتر حاجة صعبة فى الامتحان هى الاختيارات، وكلنا لخبطنا فيها ومش عارفين إيه الصح من الغلط، وده غير كمان نقط صغيرة فى القصة والقطعة».

ورسم امتحان اللغة الإنجليزية البسمة على وجوه بعض الطلبة، والدموع على وجوه البعض الآخر فى منطقة الدقى بمحافظة الجيزة. حيث قالت «أميرة محمد»، من أمام مدرسة بدر الإعدادية بالدقى: «الامتحان حلو على فكرة، وسهل».

فى المقابل انفجرت أخريات فى البكاء، وقالت الطالبة «نانسى»: «النهارده ماكانش حلو، أنا حليت كله، بس مش عارفة الحقيقة إيه الصح من الغلط»، معتبرة أن الامتحان لم يكن فى مستوى الطالب المتوسط.

فيما شهد محيط البوابات الرئيسية للجان الثانوية العامة بمدارس شارع الهرم بمحافظة الجيزة، هدوءاً نسبياً فى ثانى أيام الامتحانات، حيث وضعت قوات الأمن حواجز حديدية فى بداية شوارع اللجان منذ الصباح الباكر لمنع تجمهر أولياء الأمور.

وقالت نورهان حنفى، الطالبة بالقسم الأدبى، إن الامتحان كان صعباً فى مجمله، «الامتحان كان صعب وحليته كله لكن ماعرفش صح ولا غلط». وقالت نهى عبدالصبور، علمى علوم، إن الامتحان كان متوسطاً مقارنة بامتحان اللغة العربية الذى كان سهلاً للغاية: «كنا نتمنى يكون أسهل من كده».