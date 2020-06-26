بعد 90 يوم حظر.. كيف أثرت كورونا على حال السائقين؟

بعد مرور نحو 90 يوما على تطبيق قرار حظر، الذي جاء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، لا شك أن السائقين في معظم وسائل النقل من أكثر الفئات التي تضررت من تقليص ساعات العمل بسبب تلك الإجراءات.

في هذا الصد، أكد عدد من السائقين، والعاملين بوسائل النقل المختلفة، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على قوتهم بشكل كبير، موضحين أن التراجع وصل نحو 90% من القوت اليومي في بعض وسائل النقل مثل التاكسي الأبيض.

محمود عبدالحميد، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض في مصر، يقول إن القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والإرشادات الدائمة بالتزام المواطنين في المنزل للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ساهمت بشكل كبير في تراجع القوت اليومي لسائق التاكسي الأبيض.

وأضاف عبدالحميد، لـ"الوطن"، أن حظر التجوال أثر بنسبة تتخطى 90% على دخل سائق التاكسي الأبيض، فالعميل أصبح غير متواجد، موضحًا: "السائق ينزل من الصبح لغاية قبل الحظر ممكن ميركبش معاه زبون أو اتنين"، حسب قوله.

وأشار، إلى أن قرار الحكومة الأخير باستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، هو قبلة أمل لجميع السائقين، مؤكدًا أن السائقين من أكثر الفئات التي عانت كثيرًا خلال الشهور الثلاثة الماضية.

صديق: منحة العمالة غير المنتظمة لا تنطبق على السائقين

من جانبه، قال صلاح صديق، رئيس رابطة التاكسي الأبيض في مصر، وعضو الجمعية العمومية باللجنة النقابية للنقل البرى في منطقة عبدة باشا، إنّ رئيس الجمهورية أصدر توجيهات بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لدعمها 3 أشهر في وقت الأزمة، وهو ما لا ينطبق على السائقين لأنّهم يخضعون لنظام تأميني يمنعهم من تصنيفهم ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأضاف صديق، لـ"الوطن"، أن السائقين تحملوا الكثير خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، حيث استمروا في دفع التأمينات والضرائب وكذلك رسوم التراخيص.

وقال مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، إن القطاع تكبد خسائر طائلة في أزمة كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على مدار الـ3 أشهر الماضية.

وأضاف حسن، أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة منذ سنوات، ما كانت استطاعت مصر أن تقف بهذه القوة أمام جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على اقتصاديات الدول.