حظك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الأسد بسرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. اهتم بصحتك وسلامتك ولا تبدد جهودك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن عن مشاعرك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.