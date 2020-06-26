رئيس جامعة حلوان: انتهينا من جداول الفرق النهائية.. ومستعدون للامتحانات

طمأن الدكتور، ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، طلاب الجامعة، معلنًا أنه تم الانتهاء من وضع الجداول والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان والحرم الجامعي، بشأن امتحانات الفرق النهائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، امتحانات الفرق النهائية ستتم بالتدريج من خلال البدء بالكليات ذات الكثافات البسيطة ثم الكثافات العالية.

وذكر أنه سيتم مع الحفاظ على المسافات بين الطلاب لتصل ما بين متر ونصف لمترين، داخل اللجان، مع وجود الكواشف الحرارية على البوابة مع تواجد أطباء باللجان.

وأشار إلى أن الامتحانات ستتضمن أول مجموعة يوم 4 يوليو ثم 11 و 18 من نفس الشهر، مع تجنب أيام امتحانات الثانوية العامة لمنع تجمعات الشوارع والزحام.