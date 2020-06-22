القليوبية تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 12 حالات آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة شبرا الخيمة ومدينة ومركز بنها سجل اليوم الأثنين أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 19 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة شرق وغرب 24 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 9 حالة إصابة، والقناطر الخيرية 4 حالات، وكفر شكر 4 حالات إصابة، ومركز ومدينة قليوب 9 حالات ، وشبين القناطر 13 حالة إصابة، ومدينة قها حالة واحدة.

كانت الدكتورة أمنية محمود، مدير مستشفى بنها العام، أعلنت تعافي 51 حالة من فيروس كورونا، ومغادرتهم المستشفى منذ تحويل المستشفى كمكان لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن.

وقالت إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة في التعامل مع الحالات.

وأوضحت أنه منذ تحويل المستشفي، كمان لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، والعاملين يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابين بالفيروس بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابون.

وأعلنت مستشفى قها للحجر الصحي، تعافي صيدلانية تدعى هاجر محمد 27 عاما ، ومغادرتها المستشفي بصحبة رضيعها، وذلك بعد ولادتها قيصريا داخل المستشفى منذ 5 أيام.