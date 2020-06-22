القليوبية تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 7 حالات أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها وطوخ سجل الأحد أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة قها والعبور وغرب شبرا الخيمة أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 19 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة وشرق حالة إصابة واحدة ، ومركز ومدينة طوخ 17 حالة إصابة، والقناطر الخيرية 11حالة وكفر شكر 6 حالات، ومركز ومدينة قليوب حالة واحدة وشبين القناطر 12 حالة إصابة

فيما أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي، لمصابي كورونا تعافي 9 حالات من الفيروس، بعد سلبية المساحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين

وقال الدكتور محمود حسب الله رئيس الفريق الطبي السابع إن عدد المتعافين ارتفع إلى 281 منذ بدء الجائحة حتى اليوم، مشيرا إلى أن الفريق الطبي يتعاملون مع المرضى، كأسرة واحدة وهو ما يساهم في ارتفاع عدد المتعافين الفيروس.

وأكمل حسب الله أن الفريق الطبي بقها يواصلون العمل بالليل والنها ، من أجل راحة وإسعاد المرضى وارتفاع عدد المتعافين.