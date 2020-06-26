بحد أقصى 15 فردا.. الآثار تكشف ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية والجامعية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس الأعلى للآثار عقد اجتماعا برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لإصدار حزمة قرارات اتخذت بعد الاجتماع منها تعقيم جميع المواقع الأثرية والمتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة، وقياس درجة الحرارة للعاملين والزائرين قبيل الزيارة، ووضع ملصقات للوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأفراد.

وأضاف "وزيري" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن الفوج الواحد لن يزيد عدد أفراده عن 25 فردا، مع التزامهم بارتداء الكمامة، والتي ستوفرها شركات السياحة، لافتا إلى أن عدد الزائرين للمتحف المصري سيكون 200 فرد في الساعة، أما المتاحف الأخرى صغيرة الحجم 100 زائر في الساعة، أما المقابر الأثرية وداخل الهرم من 10 إلى 15 فردا كحد أقصى.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يجب قبل تنظيم رحلات المدارس والجامعات والهيئات والشباب والرياضة، تقديم إخطار مسبق للمجلس الأعلى للآثار قبل الزيارة بـ 48 ساعة، والرحلة الواحدة لا تزيد عن 15 فردا وبحد أقصى 5 رحلات في اليوم.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة فتح معبد أبو سمبل الكبير والصغير وفيلة ومتحف النوبة بأسوان، ووادي الملوك والدير البحري ومعابد الكرنك والأقصر ومتحف الأقصر، وبالنسبة للقاهرة سيتم إعادة فتح منطقة الأهرامات والمتحف المصري ومتاحف القبطي والفن الإسلامي وقلعة صلاح الدين، أما بالإسكندرية عامود السواري وكوم الشوقافة ومتحفي المجوهرات والقومي وقلعة قايبتاي، لافتا إلى أن بعض تلك المناطق سيتم إعادة فتحها للزيارة خلال أيام.

ولفت إلى أنه تحدث مع أحد أصحاب مجموعة من الشركات السياحية في صعيد مصر، وأكد أنه من المتوقع وصول أفواج سياحية الفترة المقبلة من إسبانيا وإيطاليا وأوكرانيا ولكن ليس بعدد الأفواج في نفس الوقت من العام في 2019، مشيرا إلى أنه هناك توقعات بأن نسب السياحة ستصل خلال أغسطس وحتى أكتوبر لـ30% مقارنة بالعام الماضي.