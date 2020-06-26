الجمعة الـ14.. قيادات المؤسسات الدينية يؤدونها ظهرا

تواصل قيادات المؤسسات الدينية، أداء صلاة الجمعة ظهرًا، في المنازل، وذلك منذ صدور قرار الدولة بتعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد.

ويؤدي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الصلاة بمنزله في الأقصر، حيث يتواجد هناك، كما يؤدي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الجمعة ظهرًا بمنزله، كذلك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاها ظهرًا.

ويؤدي كلا من الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، والدكتور هشام عبدالعزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الجمعة ظهرًا في منازلهم.

وتواصل وزارة الأوقاف غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا.

وتستمر المساجد في إقامة أذان النوازل، ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضية.

وتبدأ، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة، حيث يتم نقل الشعيرة عبر التلفزيون المصري والإذاعة، في الجمعة الـ 14 منذ صدور قرار تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد.