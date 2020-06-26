رغم اختلاف تخصصه.. طبيب عظام تطوع لمساندة زملائه في العزل: بنساعد بعض

قبل عشر سنوات من الآن، بدأ أخصائي العظام مصطفى محمود عبدالظاهر، عمله في مستشفى قها بالقليوبية. لم يتعامل خلالها إلا مع مصابي الكسور وأصحاب شكاوى العظام المختلفة. أحب مهنته وعرفه المرضى بحبه لعمله، حتى إذا جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد، حرص على مشاركة زملائه في العزل رغم تخصصه الطبي البعيد عن الصدر والباطنة، إلا أنه لم يتوان في تقديم الرعاية الطبية للمرضى وطلب الانضمام ضمن فريق عزل قها.

منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى آخر ساعات الليل، يمر طبيب العظام على مصابي كورونا في غرف المستشفى يتابع الحالات المتأخرة والمستقرة منهم، وبحسب روايته لـ"الوطن" منذ انضمامه إلى فريق العزل يحاول التعلم والاستفادة من زملائه في تخصصات الصدر والباطنة، التخصصات الأقرب للفيروس المستجد، وبمرور الوقت أصبح الأمر سهلا عليه واعتاد التعامل وفقا للبروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة.

بوجه بشوش وخطوات هادئة يدخل عبدالظاهر على مرضاه النائمين في أسرتهم بعدما تحصن جيدا بملابسه الواقية، يدعم الأطفال منهم والشباب وكبار السن، نفسيا لتخطي الأزمة دون خوف نظرا لدور الحالة النفسية للمريض في الشفاء، ويدعم زملائه لاستكمال المهمة الصعبة حتى اشتهر بين العاملين بالمستشفى بما يفعله من دعم معنوي للجميع.

برغبة منه ينتظر طبيب العظام، تجديد فترة عمله بمستشفى قها للعزل تلك الأيام لمدة أسبوعين آخرين، وبحسب تعبيره، "كلنا بنساعد بعض باختلاف التخصصات عشان نعدي الأزمة".