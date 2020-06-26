بعد قليل.. العناني يتفقد المنشآت السياحية والمواقع الأثرية بمطروح

يتفقد، بعد قليل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عددا من المنشآت الفندقية والأثرية، اليوم الجمعة في مدينة مرسى مطروح للوقوف على الاستعدادات للازمة لاستقبال الزائرين ومراجعة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الخميس، خلال زيارته لمحافظة مطروح.

وقال اللواء خالد شعيب محافظة مطروح، إن "هذه الزيارة تأتي مع بدء عودة حركة السياحة اعتبارا من أول شهر يوليو بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية".