طقس السبت مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.

ويسود يسود غدا طقس لطيف ليلا على كل الأنحاء، وأن يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين و2.5 متر ورياح سطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 32 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 33 22

دمنهور 29 21

بلطيم 30 22

مطروح 26 19

السلوم 28 18

سيوة 34 19

بورسعيد 30 23

دمياط 28 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 35 22

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 34 23

نخل 35 16

نويبع 36 24

طابا 34 20

كاترين 32 19

الطور 32 23

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 23

المنيا 36 25

أسيوط 36 25

سوهاج 39 27

قنا 40 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

ادفو 40 26

أبوسمبل 37 27

الوادى الجديد 37 27

شلاتين 35 30

ابو رماد 35 28

حلايب 31 29

رأس حدربة 35 28