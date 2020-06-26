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محمود مسلم

الصحة العالمية: تطوير لقاح لكورونا يحتاج 30 مليار دولار

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وكالات
06:39 م | الجمعة 26 يونيو 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار.

كما أوضحت أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات "كوفيد - 19"، واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقالت المنظمة العالمية، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT ، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء ، إن "الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلاً بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات".

وأضافت أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الإجمالية.

   