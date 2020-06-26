أستاذ فيروسات باكيا: ابني الوحيد ضمن أبطال معركة مواجهة كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن الأطقم الطبية هم أبطال معركة مواجهة جائحة كورونا، وهم في الصفوف الأولى ضد الفيروس، معقبا باكيا: "منهم ابني الوحيد الذي خرج إلى مستشفيات العزل ليقوم بدوره.. وكنت أشجعه".

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن خطورة المعركة ونقص بعض المعدات في بداية الأزمة لم يمنع الأطباء من المواجهة، مشددا على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية حتى لا تقع المنظومة الصحية، فهي طوق النجاة من الجائحة.

وأضاف أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن التعايش مع فيروس كورونا مرتبط بتطبيق الإجراءات الوقائية، من مباعدة اجتماعية ومن ارتداء قناع واقي، ويعتبران خط الدفاع الأول وحجر الزاوية، محذرا من التراخي في تطبيق القواعد الاحترازية في ظل تخفيف القيود، لافتا إلى أن التعايش مع فيروس كورونا مشروط بالالتزام والإجراءات الوقائية.