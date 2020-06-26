الاتصالات.. 100 يوم حظر ترفع استهلاك الإنترنت 100%

بعد مرور نحو 100 يوم على الحظر الذى فرضته الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اضطر الناس إلى اللجوء للعالم الافتراضى بديلا عن الواقع المليء بالأمراض والفيروسات، فقضى الموظفون أعمالهم عبر الإنترنت من المنزل، وبدأ الطلاب فى مذاكرة دروسهم أيضا من المنزل، فيما ظهرت مجموعة من المواهب على مواقع التواصل الاجتماعى لعرض مواهبهم عبر التطبقات المختلفة منها تيك توك، فانعكس ذلك على ارتفاع استهلاك الإنترنت بنسبة تزيد عن 100% خلال الـ 100 يوم حظر.

هذا ما أكده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تقريره، حيث أظهر التقرير ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات، حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الإنترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال، وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل.

وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر أبريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس ما يلي:

المكالمات الصوتية: زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 15٪؜، وزيادة في المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 3٪؜.

الإنترنت: زيادة في استهلاك الإنترنت المنزلى بنسبة 87 %، وزيادة في استهلاك الإنترنت للمحمول بنسبة 18%.

فيما تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى 15 ساعة يوميا من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 صباحا، خلال الأسبوع الثاني من أبريل، مقارنة بعدد 7 ساعات فقط خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس.

وتمثلت زيادة استهلاك الإنترنت فيما يلي:

- زيادة في نسبة تصفح مواقع الإنترنت (Web Browsing) بنسبة 131%.

- الزيادة الكبيرة في استخدام تطبيقات الإنترنت ونسب الزيادة في استخداماتها وأهمها:

تيك توك: وهو تطبيق عبارة عن وجهه مفضلة لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 194 %.

الألعاب: تطبيقات الألعاب على شبكة الإنترنت زادت نسبة استخدامها بنسبة 96 %.

نتفلكس: المنصة العالمية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات؛ زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 69 %.

يوتيوب: موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات مجانا ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 41 %.

شاهد: منصة عربية تقدم خدمة الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات في منطقه الشرق الأوسط، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 40 %.

تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي:

فيس بوك: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 151%.

إنستجرام: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 59%.

واتس آب: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 34%.

وبحسب تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد زادت نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 376.4 % في الأسبوع الثاني من شهر أبريل، مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر مارس.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات، لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومي واستيعاب أي زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت فترة الحظر إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من المبادرات لدعم منظومة التعلم عن بُعد، وذلك بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات بمصر، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث تم إضافة 20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتوفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات، وذلك إضافة إلى تقديم عروض تحفيزية للمواطنين من خلال منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.