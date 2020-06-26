"الطب الوقائي" بالقصاصين يفحص الحالات الإيجابية لفيروس كورونا
كتب:
جمال حراجى
09:24 م | الجمعة 26 يونيو 2020
أعلن الدكتور محمد إبراهيم مدير عام الإدارة الصحية بالقصاصين أن فريق الطب الوقائى بالإدارة بقيادة الدكتور محمد إسماعيل رئيس القسم الوقائي بالإدارة يواصل الليل بالنهار من أجل حصر الحالات الإيجابية الجديدة وتوعيتهم وتوعيه المخالطين لهم فى نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة والقرى والعزب التابعة لها من أجل محاصرة الفيروس والقضاء عليه فى القريب العاجل.
وطالب الدكتور محمد إبراهيم مدير عام الإدارة المواطنين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة والقرى والعزب التابعة لها أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من نقل العدوى بلبس الكمامة أثناء الخروج من المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة أو العمل فقط وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار ومراعاة التباعد فى أماكن التجمعات.
كانت مدينة القصاصين قد شهدت عدة حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتم تحويل عدد منهم إلى مستشفى الصدر للعزل الصحى والمستشفى العام وعزل عدد من الحالات بالمنزل.