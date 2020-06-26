"الطب الوقائي" بالقصاصين يفحص الحالات الإيجابية لفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد إبراهيم مدير عام الإدارة الصحية بالقصاصين أن فريق الطب الوقائى بالإدارة بقيادة الدكتور محمد إسماعيل رئيس القسم الوقائي بالإدارة يواصل الليل بالنهار من أجل حصر الحالات الإيجابية الجديدة وتوعيتهم وتوعيه المخالطين لهم فى نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة والقرى والعزب التابعة لها من أجل محاصرة الفيروس والقضاء عليه فى القريب العاجل.

وطالب الدكتور محمد إبراهيم مدير عام الإدارة المواطنين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة والقرى والعزب التابعة لها أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من نقل العدوى بلبس الكمامة أثناء الخروج من المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة أو العمل فقط وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار ومراعاة التباعد فى أماكن التجمعات.

كانت مدينة القصاصين قد شهدت عدة حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتم تحويل عدد منهم إلى مستشفى الصدر للعزل الصحى والمستشفى العام وعزل عدد من الحالات بالمنزل.