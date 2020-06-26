تأكيدا لحق مصر في مياه النيل.. الأزهر ينشر فيلم "النيل حياتنا"

شاركت صفحات الأزهر بمختلف اللغات على منصاتها الإعلامية فيسبوك، يوتيوب، وانستجرام، الفيلم الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية تحت عنوان "النيل حياتنا" للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل، وذلك حرصًا من الأزهر الشريف في دعم القضايا العادلة لمصر؛ كونه أحد أذرع القوة الناعمة لمصر عالميا؛ وتأكيدًا منه على حق مصر التاريخي والشرعي في مياه النيل

ويأتي هذا الفيلم، بحسب بيان للأزهر، كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

وكانت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد وجهت الدعوة لأبناء مصر لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر - وكما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت، مناشدة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقًا للغتها.