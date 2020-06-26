من 12 منتصف ليل الغد.. ممنوع سير المواصلات ووسيلة واحدة مستثناة

تودع مصر الليلة آخر ليالي حظر سير المواطنين، الذي استمر لما يزيد عن 3 أشهر، حيث تبدأ من الغد العودة التدريجية للحياة الطبيعية، في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدءًا من منتصف ليل الأحد، سيلغي بشكل نهائي حظر سير المواطنين، ولكن مع تنفيذ قرار الحكومة الوارد في اجراءات تنظيم التعامل مع فيروس كورونا بدءا من غدا السبت، حيث نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحاً

وفيما يحمله قرار الحكومة من تفسير، سيمنع بدءا من منتصف الليل سير أى وسائل للنقل الجماعي سواء كانت عامة أو خاصة، بما فيها التاكسي وأى سيارة تابعة لشركة نقل خاصة ( أوبر وكريم)، ويسمح فقط بحركة السير للسيارات الخاصة الشخصية.