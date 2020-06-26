افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث حول الاقتصاد وكورونا بجامعة طنطا

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الجمعة، فاعليات المؤتمر الافتراضي الدولي الثالث الذي تنظمه جامعة طنطا تحت عنوان "الاقتصاد وجائحة كورونا - التحديات والآفاق المستقبلية"، برعاية رئيس الجامعة، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030، ووزير الاستثمار الأسبق، الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، وبمشاركة علماء وباحثين في السياسة والاقتصاد ورجال أعمال من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور سبع خلال كلمته الافتتاحية أن هذا المؤتمر جاء في إطار سلسلة المؤتمرات الافتراضية التي نظمتها جامعة طنطا لتدخل في السباق العالمي لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن المؤتمرات الافتراضية السابقة التي نظمتها الجامعة تناولت "الجوانب الطبية والصحية والبيئية والاجتماعية"، مؤكدا بأن جامعة طنطا ولمواكبة كافة التغييرات الاقتصادية والسياسية التي طرأت على العالم، جاء المؤتمر الافتراضي الدولي الثالث لاستجلاء الواقع الاقتصادي في ظل انتشار كوفيد 19، وتأثيره على جوانب الاقتصاد القومي والعلاقات الاقتصادية، مستهدفًا استشراف المستقبل وإعداد سيناريوهات مختلفة، وتقديم توصيات ومقترحات حول السياسات الاقتصادية المختلفة من أجل الخروج من الأزمة العالمية الحالية التي أحدثتها الجائحة.

فيما أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن 5 جلسات رئيسية حول "كوفيد 19 أراء اقتصادية بخبرات سياسية، والسياسات الاقتصادية، والاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وأخيرا كوفيد 19 وقطاع الأعمال".

وأوضح الدكتور أسامة بدر، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر سيخرج بمجموعة من التوصيات حول انعكاسات جائحة كورنا على النواحي الاقتصادية، وتقديم الحلول البديلة للحد من هذه الانعكاسات وتأثيراتها.