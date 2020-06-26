فايق: العلماء أجمعوا أن ممارسة السباحة لا تنقل كورونا بشرط التباعد

تطرق الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" لآخر مستجدات فيروس كورونا في مصر وحول العالم، قائلا: "بكرة الحياة هتفتح في مصر ومفيش حظر خلاص، والمحلات هتقفل في وقت معين، ولكن حتى الآن ليس هناك مواجهة لفيروس كورونا إلا بالكمامة والتباعد الاجتماعي والمناعة.. دول الـ3 أسلحة العلمية اللي في إيدينا كلنا بالإضافة للأكل الصحي".

واستعرض فايق دراسة نشرتها الـ"نيويورك تايمز" حول عودة التدريبات الرياضية وممارسة النشاط الرياضي، والتي قالت عن السباحة أن العلماء أجمعوا على أنه الخطر ليس في الماء أثناء ممارسة السباحة لاحتواء الماء على نسبة من الكلور، ولكن الخطر هنا في نقل الفيروس من متدرب لآخر ومن لاعب لآخر، "التقارير العلمية قالت إنه لو لفي تدريبات سباحة ممكن نعملها لأنه المية مفيش خطر منها، والتباعد بين لاعب وآخر في هذه الحالة مهم، ولكن داخل المياه نسبة الخطر منعدمة، إذا كان حمام السباحة يتم تعقيمه وتطهيره بشكل جيد".

وشدد فايق على ضرورة منع الأطفال من التدريبات إذا لم تتحقق شروط التباعد الاجتماعي: "إذا لم يتحقق هذا التباعد نمنع الأطفال من التدريب، والتباعد يكون مسافة متر ونصف ومترين بين اللاعب والآخر".

وأشار فايق إلى أن التقارير تقول إن بعض التدريبات الأخرى لن يستطيع اللاعب التدرب بالكمامة، "معظم النتائج تقول الكمامة أثناء التمرين غير مستحبة لأنها تؤثر على النفس، والحل الوحيد التباعد أثناء التدريبات، ولو اضطرينا نلبس الكمامة في التدريب لازم تبقى قماش ومش كمامة طبية، ولكن في المطلق الكمامة غير مستحبة على الإطلاق".