إيطاليا تسجل 30 وفاة جديدة بكورونا مع استمرار تراجع الإصابات

سجلت إيطاليا، اليوم، 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وتشخيص 255 إصابة جديدة في ظل استمرار انخفاض الإصابات النشطة والحالات المرضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، في بيانها اليومي حول الوباء، أن حالات الوفيات اليومية في أخر 24 ساعة بلغت 30 حالة، مقابل 34 حالة أمس الخميس ليصل إجمالي حالات الوفاة 34708.

وأشارت الوزارة الإيطالية، إلى استمرار انخفاض حالات الإصابات النشطة حاليا إلى 17638 مصابا بينهم 16177 بدون أعراض قيد العزل المنزلي، بينما يتلقى 1356 العلاج بالمستشفيات مع تسجيل زيادة الحالات الحرجة حالتين عن أمس الخميس، إلى 105 حالات.

وكما لفتت الصحة الإيطالية، إلى شفاء 890 مصابا جديدا ليرتفع بذلك عدد الذين تماثلوا للشفاء التام إلى 187615 متعافيا.

اليونان تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بالوباء

وفي اليونان، سجلت السلطات، اليوم، 22 اصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3343 إصابة، فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم وظل عدد الوفيات 191 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان، أن من بين الإصابات 745 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1861 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان ويشكل الرجال منهم 55%.

وقالت المنظمة، إن 11 مواطنا مصابا بينهم 3 نساء يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة حيث يعاني 81.8% منهم من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 119 مريضا من الفيروس.

وأشارت المنظمة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت 295851 تحليلا للكشف عن الإصابة بالفيروس منذ انتشاره باليونان.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمانة العامة للحماية المدنية باليونان، أن 41 بوابة منها 27 في المطارات و7 على الحدود البرية ومثلها بالموانئ ستكون مفتوحة للمسافرين الأجانب اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية، إن الأمانة أصدرت بهذا الخصوص، 9 توجيهات لتدابير الحماية اللازمة من كورونا المستجد في إطار استئناف موسم السياحة باليونان.

وأضافت الوكالة، أن الهدف من الحملة الإعلامية التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لوزارة الصحة اليونانية ومنظمة الصحة العالمية هو توفير معلومات يمكن الاعتماد عليها لجميع الزوار والمقيمين بالبلاد، مشيرة إلى أن التوجيهات ستكون متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في فرنسا إلى 162936

وفي فرنسا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29778 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، إنه تم تسجيل 1588 خلال نفس الفترة ليرتفع عدد الإصابات إلى 162936 إصابة.

وأوضحت الوزارة الفرنسية، أنه "لا يزال هناك 8886 مريضا تحت العلاج منهم 651 في العناية الفائقة".