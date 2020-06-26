أستاذ مصري بـ"هارفارد": نعمل على تطوير جهاز يقيس السكر دون أي وخز

قال الدكتور أسامة حمدى أستاذ السكري بجامعة هارفارد، وقائد فريق بحثي عربي، إن الفريق أجرى بحثًا إحصائيًا، يوضح الطريقة المثلى لعلاج مرضى السكري المصابين بفيروس كورونا المستجد في العناية المركزة، كاشفًا 4 أبحاث عمل عليها الفريق.

وأضاف، خلال عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "مصر تستطيع"، على فضائية "DMC"، الذي يقدمه الإعلامى أحمد فايق: "كان بحثًا جيدًا، وقوبل سريعًا من أكبر المجلات وعرض في الوقت نفسه، وسيفيد الكثير من المستشفيات المصرية، وسمعت أنها بدأت تستخدم هذا البروتوكول، حيث يطبق في مستشفيات هارفارد، والكثير من مستشفيات أمريكية أخرى".

وتابع: أن الفريق يجري بحثًا ثانيًا لتطوير جهاز يقيس السكر دون أي وخز، بشكل مستمر طول اليوم، وقد يتوصل مع البنكرياس الصناعي، بحيث يكون ضخ الأنسولين، بشكل عادي وسهل، ولا يحتاج المريض إلى أي قياس.

وأردف: "بالنسبة للبحث الثالث، فإننا استطعنا إلى التوصل لطريقة نحول بها عيادة السكر بالكامل إلى منزل المريض، وهي إلكترونية، بحيث يتواصل الطبيب مع المريض عن طريق التليفون والكمبيوتر، وهو نظام كامل، مثل فترات الزيارة والتواصل بين الفرق، وهو أول برنامج متكامل على الإطلاق من هذا النوع، وجربناه في الحالات المتأخرة وكانت النتائج مذهلة وانتهينا من هذا البرنامج في نهاية العام الماضي أي قبل أزمة تفشي فيروس كورونا".