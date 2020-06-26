أستاذ بـ"هارفارد": خسارة 10% من الوزن تخلص الإنسان من "السكر والضغط"

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد وقائد فريق بحثي عربي، إن الفريق أجرى بحثًا على التأثير الحقيقي على فترات طويلة، لخفض الوزن على الكوليسترول والسكر، ومسببات أمراض القلب، مشيرًا إلى أن النتائج كانت مذهلة.

وأضاف، خلال عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "مصر تستطيع"، على فضائية "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق: "من فقدوا وزنهم حتى لو زاد مرة أخرى، فإن الفائدة التي يحصلون عليها بشأن انتظام الكوليسترول، تستمر لفترات طويلة".

وتابع: "بالنسبة للوقاية من مرض السكري، إذا كان شخصًا لديه الاستعداد للإصابة بالمرض، فإنه إذا انخفض وزنه نحو 3%، قد يقي نفسه من المرض بنسبة كبيرة جدًا، كما أن خسارة 5% من الوزن، تخفض نسبة السكر التراكمي بواقع نصف بالمائة، والأحماض الثلاثية بنسبة 40%، وترفع نسبة الكوليسترول الحميد بنسبة 10%".

وأردف: "خسارة الوزن بنسبة 5%، تحسن التنفس بشكل كبير، أما عند خسارة الوزن بنسبة 7%، تحسن حساسية الجسم للأنسولين، بنسبة 57%، وفي خلال أول خمس سنوات للإصابة بمرض السكر، ممكن ترجع الساعة مرة تانية يعني يرجع المريض من غير سكر، وإذا وصل الأمر إلى 10%، فإن هذا إنجاز خرافي، حيث يتخلص الإنسان من 3 أو 4 أمراض مزمنة من الضغط والسكر وضغط القلب، وأعتقد أن 7% كافي".