فيديو.. أحمد فايق: "مبادرة إكرام ضحايا كورونا أثبتت أن المصريين أشد من المِحن"

تطرق الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc"، لتضحيات المصريين وتبرعهم كل منهم على قدر إمكاناته وقدراته، لمواجهة جائجة فيروس كورونا، مشيرا لمن تبرعوا لإكرام المتوفين من ضحايا فيروس كورونا: "بعض النماذج المحترمة تبرعوا لإكرام ضحايا كوفيد 19".

وقال أحمد فايق: "الطبيب مش لوحده في الحرب.. كلنا معاه وفي ضهره وبندعيله، واللي بيقدر يساعد بيمد إيده.. قصص كتير إيجابية بنسمعها طوال الشهور اللي فاتت، بتعكس إنه دايما المحنة بتطلع أحلى مافينا، وكوفيد 19 عملت ده،.. طب الخير اللي في الأقصر نلاقيه فين؟.. تعالوا مع بعض نشوف فريق من متطوعي الأقصر، رفعوا شعار إكرام ضحايا فيروس كورونا، وقرروا يشرفوا على عمليات الغسل والتكفين، سواء في المنازل أو للضحايا في المستشفيات".

وأضاف فايق: "المبادرة اللي بدأت في إبريل اللي فات استوعبت عدد كبير من وفيات كورونا، بعد ما الأطباء دربوا المشاركين في المبادرة على تغسيل الضحايا وتكفينهم، والمتطوعين شاركهم شباب من أعمار مختلفة، وشاركهم حوالي 50 رجل وسيدة، وكل ده علشان نفضل محققين الهدف إننا أشد من المحن اللي بنمر بيها".

وقال علي عبود القرعاني، أحد المتطوعين بالمبادرة: "المبادرة بتاعتي فكرتها جاءت من المشاهد التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما كان يحدث مع موتى فيروس كورونا، وكتبت عندي على فيس بوك، إني عندي استطاعة نغسل ونكفن موتى كورونا، ونشرتها على صفحتي وجروبات الأقصر، وخلال ساعتين لقيت تجاوب كبير جدا وناس كتير كلمتني، وقالت لي إحنا معاك".

واستكمل القرعاني: "المبادرة نجحت بشكل كبير جدا، وبدأنا ننشر الفكرة في المحافظة كلها، وكان لينا دور كبير نكسر حاجز الخوف".