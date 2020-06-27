بسبب كورونا.. تأجيل طرح فيلم Tom Clancy’s Without Remorse

غيرت شركة Paramount Pictures موعد عرض فيلم Tom Clancy’s Without Remorse، بدور السينما ليكون 26 فبراير 2021.

الفيلم من إخراج Stefano Sollima، وسيناريو Taylor Sheridan ومأخوذ من رواية لـ Tom Clancy.. وبطولة مايكل ب. جوردان، جيمي بيل، كام جيجانديت.

وبطل الفيلم، مايكل ب. جوردان، ولد في ولاية كاليفورنيا عام 1987، وشارك في أكثر من 40 عملًا فنيًا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، منها فيلم Just Mercy، وCreed، وأول عمل شارك فيه كان المسلسل التلفزيوني The Sopranos عام 1999.

يأتي تغيير موعد عرض الفيلم، في الوقت الذي أجلت فيه الكثير من شركات الإنتاج مواعيد عرض أفلامها، بسبب استمرار ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية وبعض المهرجانات، إلى وقت لاحق، منها أوسكار، بافتا وجولدن جلوب.

وقررت شركة "Warner Bros"، أمس، تأجيل عرض فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان إلى يوم 2 أغسطس، وقالت في بيان لها: "سنعرض الفيلم عندما يكون أصحاب دور العرض على استعداد، ويقول مسؤولو الصحة العامة إن الوقت قد حان"، مضيفة، "في هذه اللحظة ما نحتاجه أن نكون مرنين".