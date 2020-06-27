حتى لا يطير الدخان والعندليب.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة، اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام العربية والأجبنية

MBC2

عرض فيلم The Internship الساعة 4 مساء، وPaul Blart: Mall Cop الساعة 6 مساء، وفيلم The Other Guys الساعة 8 مساء، وفيلم Hitch الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم حتى لا يطير الدخان 4 مساء، وفيلم ليلة ساخنة الساعة 7.30 مساء، وفيلم للحب قصة أخيرة الساعة 11 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم الفرن 3 مساء، وعلى جنب يا أسطى الساعة 5.30 مساء، وجيران السعد الساعة 8 مساء، وعنتر ابن ابن ابن ابن شداد 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل ونوس الساعة 5 مساءً، ومسلسل العندليب الساعة 6 مساءً، ومسلسل بدون ذكر أسماء الساعة 7 مساءً، وحجر جهنم الساعة 8 مساءً، وكأنه امبارح 9 مساء.

نايل دراما

عرض مسلسل طاقة قدر 1 مساء، وعائلة الحاج متولي 2 مساء، وزيزينيا 1: الولي والخواجة الساعة 5 مساء، ويارجال العالم اتحدوا 6 مساء، وماما في القسم 7 مساء، ويوميات زوجة مفروسة أوي الجزء الأول 8 مساء.

DMC دراما

عرض مسلسل الحب وأشياء أخرى الساعة 6 مساءً، ولن أعيش في جلباب أبي الساعة 7 مساءً، وفوق السحاب الساعة 8 مساءً، ومسلسل جبل الحلال الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج The insider بالعربي الساعة 9 مساء