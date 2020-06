المش مهندس حسن وونوس.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل ونوس الساعة 5 مساءً، ومسلسل العندليب الساعة 6 مساءً، ومسلسل بدون ذكر أسماء الساعة 7 مساءً، وحجر جهنم الساعة 8 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل الحب وأشياء أخرى الساعة 6 مساءً، ولن أعيش في جلباب أبي الساعة 7 مساءً، وفوق السحاب الساعة 8 مساءً، ومسلسل جبل الحلال الساعة 9 مساءً.

نايل دراما

عرض مسلسل طاقة قدر 1 مساء، وعائلة الحاج متولي 2 مساء، ويارجال العالم اتحدوا 6 مساء، وماما في القسم 7 مساء، ويوميات زوجة مفروسة أوي الجزء الأول 8 مساء.

الأفلام العربية والأجنبية

MBC2

عرض فيلم Attack the Block الساعة 6 مساء، وAction Zone الساعة 7.30 مساء، وRogue One: A Star Wars Story الساعة 8 مساء، وStar Wars: The Last Jedi الساعة 10.30 مساء.

سيما

عرض فيلم العيال هربت 4 مساء، وفيلم تجيبها كده تجيلها كده هي كده 7.30 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم حمادة يلعب الساعة 5.30 مساء، والمش مهندس حسن 8 مساء، وياتهدي ياتعدي 10 مساء.

البرامج الترفيهية

CBC

برنامج معكم منى الشاذلي الساعة 9 مساء.

DMC

عرض برنامج صاحبة السعادة 1.30 مساء.