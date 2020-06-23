كده رضا وWonder Woman.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "المدمن" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "حلق حوش" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "العالمي" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "كدا رضا" الساعة 8 مساءً، و"المصلحة" الساعة 10 مساءً، و"الباشا تلميذ" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Jackie الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم xXx بجزئيه الساعة 3:30 عصرًا و5 مساءً، وفيلم Suicide Squad الساعة 7:30 مساءً، وفيلم Wonder Woman الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً.

الحياة

عرض مسلسل "بت القبايل" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ليالينا 80" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الـ2 الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

MBC مصر

عرض برنامج "ميكروفون" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.