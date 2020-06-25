جواب اعتقال وSplit.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "انتحار صاحب الشقة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "حب في الزنزانة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أبو العريف" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "بوحة" الساعة 8 مساءً، وفيلم "جواب اعتقال" الساعة 10 مساءً، و"أسد و4 قطط" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Rise of the Planet of the Apes الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم House of Games الساعة 4 عصرًا، وSplit الساعة 6 مساءً، وفيلم Wind River الساعة 8 مساءً، وThe Snowman الساعة 10 مساءً، وA Cure for Wellness الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "ونوس" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.