فرض حظر تجول شامل في محافظة ميسان العراقية للحد من انتشار كورونا

قررت خلية الأزمة في محافظة ميسان العراقية، تطبيق فرض حظر التجول الشامل، وتعطيل العمل الرسمي في عموم المحافظة اعتبارًا من غد الأحد وحتى السبت المقبل، باستثناء المصالح الحكومية التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المكتب الإعلامي لخلية الأزمة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تقرر ‏غلق المحافظة بالكامل ومنع الدخول والخروج منها، وغلق جميع محطات الوقود الحكومية والأهلية باستثناء محطة حكومية واحدة، مضيفًا أنه سيتم إلغاء جميع الاستثناءات الصادرة من قيادة الشرطة ودائرة صحة ميسان، واعتماد الاستثناء الذي يصدر من خلية الأزمة فقط.