وكيل الأزهر خلال تفقده لجان الفيوم: أي تقصير لن يمر بدون محاسبة

تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجان امتحان مادة البلاغة للقسم الأدبي في معاهد سنورس بمحافظة الفيوم، وطالب بتغيير بعض المقاعد لراحة الطلاب.

وقال "عباس" للطلاب: "نبذل أقصى جهدنا للحفاظ عليكم وتوفير كل سبل نجاح العملية الامتحانية، وأي تقصير من رئيس لجنة أو العاملين تجاهكم لن يمر دون محاسبة"، منبهًا على الطلاب بالتركيز وعدم الانسياق وراء صفحات الغش والتي تم القبض مؤخرا على المسئولين عنها.

وأدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية امتحان مادة البلاغة، فيما يؤدي طلاب الشعبة الإسلامية، مادة الجغرافيا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019- 2020، من القسم الأدبي 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 43156 طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

ووزع الأزهر طلاب امتحانات الثانوية على 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى؛ لتحقيق التباعد الاجتماعي، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية، عن 12 طالبًا بحد أقصى.