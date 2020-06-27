أستاذ صدر: الكلام في وسائل المواصلات أخطر من الكحة والعطس

قال الدكتور أحمد شوقي محمد، أستاذ أمراض الصدر بجامعة طنطا، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه علينا تقبل الوضع الحالي بكل قواعده والتعايش لحين القضاء على فيروس كورونا، لكي يكون في نهاية هذه الفترة النجاة سواء للأفراد والدولة، لافتا إلى أننا في حرب تكاد تكون عالمية، فالمسئول عنا الدولة وهي التي تنسق بين الأطراف المعنية وهي وزارات الصحة، التعليم العالي، الداخلية بالإضافة إلى المحافظات، ويجب اتباع تعليماتها لكي تمر الأزمة بأقل الخسائر.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المواطن هو من سينفذ هذه الإجراءات من خلال تنفيذ إجراءات التعايش والنجاة في النهاية، مشيرا إلى أن اليوم هو الأول للتعايش ويجب أن نتقبل هذا الإجراء الإستثنائي وإرتداء الكمامة وإتباع النظافة الشخصية، وفي حالة الشعور بأي أعراض يجب عدم الذهاب للعمل لأن التزام الفرد ليس تجاه نفسه ولكن تجاه الدولة.

وتابع، أنه أثناء إستقلال وسائل النقل العام والمترو يجب على المواطنين أن يدركوا أن الكلام مع شخص لا تعرفه أخطر من الكحة والعطس، لأن الفيروس ينتقل عن طريق الرزاز، مؤكدا أنه بالرغم من فتح المجال لكن ما زال هناك مجموعتين خطيرين، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعليهم التزام المنازل بشكل كبير حتى لا يتعرضوا للإصابة بكورونا.