"المنشآت السياحية": نتمنى رفع نسبة الإشغال إلى 50% لتحقيق أرباح

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن المطاعم السياحية بجميع أنحاء الجمهورية بدأت اليوم السبت في استقبال الزبائن للمرة الأولى منذ أكثر من 100 يوم.

وأضاف أنه سيسمح للزبائن بتاول الطعام بداخل المطاعم بحد أقصى 25% من سعة السفرة الموجودة بها.

وأضاف لـ "الوطن" أن أكثر من 500 مطعم على مستوى الجمهورية حصلوا حتى الآن على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن هناك نحو 6 لجان مشتركة من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت السياحية تقوم بالتفتيش على المطاعم بجميع أنحاء الجمهورية للتأكد من توافر كل الاشتراطات الخاصة بالتشغيل وإعطائها شهادة السلامة الصحية.

وأشار إلى أن المطاعم ستستقبل الزبائن من الساعة الـ 6 صباحا وحتى الـ 10 مساءً وبعدها ستعمل من خلال خدمتي الديلفري والتيك أواي.

وأوضح المصري أن المطاعم تأمل في موافقة الحكومة على زيادة نسبة استقبال المطاعم للزبائن إلى 50% شريطة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك حتى لا تتعرض للخسائر المالية.

ومن جهته قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن المطاعم السياحية اتمت كل استعدادها والتزمت بكل الإجراءات الاحترازية لاستقبال الزبائن اليوم.

وأضاف أن استقبال الزبائن بنسبة 25% من سعة المطعم ستحقق خسائر للمنشآة السياحية ونأمل أن ترتفع النسبة قريبا إلى 50% وهي النسبة التي تكفل عدم تحقيق أية خسائر.

وأوضح وهبة أن المطاعم السياحية كانت الأكثر تضررا في الأزمة الحالية حيث أن نسبة الفنادق التي أغلقت أبوابها تماما منذ مارس الماضي بلغ نحو 90% من المطاعم المرخصة، فيما عمل نحو 10% من المطاعم على خدمتي الديلفري والتيك أواي، مشددا على أن المهمة الأساسية للمطاعم السياحية هي استقبال الزبائن.