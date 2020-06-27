فلسطين تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة خطرة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين موجودة في العناية المركزة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 75 إصابة في اليوم السابق، بينها 33 في بيت لحم، و8 في نابلس، 4 العيزرية، 20 الخليل، 2 رام الله والبيرة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس، موجودة في غرف العناية المركزة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان موضوعتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت "الكيلة"، أن مجمل عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية بلغ حتى اليوم 1862 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و1237 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 620 حالة.