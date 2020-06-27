مطار القاهرة الدولي يستقبل 152 مصريا عائدين من قطر

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، تقل على متنهما 152 راكبا مصريا من العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من سلطنة عمان على متنها 152 مصريا، ضمن الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصريا عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التي تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتي مصر للطيران وإير كايرو.

وخضع ركاب جميع الرحلة للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تنفيذا لقرار وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.