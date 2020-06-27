صور.. قياس درجة حرارة طلاب شهادة الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

تابع محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة، للوقوف على مدى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19".

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الحماية والوقاية، بداية من تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان وبعده، وإجراء الفحص لدرجات حرارة الطلاب، ومراعاة المسافات الآمنة، مع ارتداء أدوات الوقاية الشخصية كالقفازات والكمامات .

وأشار وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع عن كثب إجراءات سير الامتحانات، وتتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات، وغرفة عمليات المحافظة، والغرفة الرئيسة بالوزارة، للوقوف على مجريات الأمور أول بأول.

وأوضح أن عدد اللجان التي سيعقد بها امتحان (معامل – العملي ) بالمحافظة 13 لجنة بإدارات الطور، ورأس سدر، ونويبع، وسانت كاترين، ودهب، وأبورديس، و أبوزنيمة، بإجمالي عدد 994 طالب وطالبة.